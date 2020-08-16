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الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 13:23

الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأحد، 381 إصابة كورونا جديدة، و450 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن "حالتي الوفاة سُجلتا لمريضين (طفل بعمر 3 أعوام من محافظة قلقيلية ومواطن 81 عاما من العروب بمحافظة الخليل).

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (188)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (23)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (49)، محافظة أريحا والأغوار (14)، محافظة طولكرم (28)، محافظة سلفيت (2)، ضواحي القدس (21)".

وبيّنت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (261)، محافظة أريحا والأغوار (97)، محافظة نابلس (29)، محافظة طولكرم (6)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (1)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة بيت لحم (49)".

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 60.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#وزارة الصحة الفلسطينية
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