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أم الفحم: 23 إصابة جديدة بكورونا خلال اليومين الأخيرين

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 08:17

أم الفحم: 23 إصابة جديدة بكورونا خلال اليومين الأخيرين
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سجلت في مدينة أم الفحم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين، حسب إحصائيات وزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الاثنين، أنه سجلت في أم الفحم "468 إصابة مؤكدة منذ بداية الأزمة، 169 حالة نشطة حاليا، و299 حالة شفيت".

كما أعلنت بلدية ام الفحم عن إجراء فحوص الكشف عن كورونا وفق البرنامج التالي: اليوم الاثنين من الساعة 16:00 - 19:00 والأربعاء من الساعة 16:00 - 19:00 والجمعة من الساعة 16:00 - 19:00 والسبت من الساعة 16:00 - 18:00، في محطة الفحص في قاعة السوق البلدي. والفحوص لمؤمّني عيادات (كلاليت) و(مئوحيدت) ولا حاجة لحجز دور مسبق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#فيروس كورونا

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