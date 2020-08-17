حاجز قلنديا: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني من ذوي الإعاقة

أصيب مواطن فلسطيني بالستينيات من العمر بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات احتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عندما تواجد بالقرب من حاجز قلنديا قرب القدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل وتوقفت حركة المرور عبره، حيث قام عناصر من قوات "حرس الاعتقال" باعتقال الفلسطيني الجريح، وتم نقله إلى المستشفى، وهو يعاني من جروح متوسطة.

ووفقا لشهود عيان، فإن الفلسطيني الجريح يعاني من الصمم ومشكل في السمع والنطق ولم يكن مسلحا بأي شيء، كما أنه لم يشكل أي خطر على قوات الاحتلال.

وذكرت وسئل إعلام إسرائيلية بأن قوات من حرس الحدود اشتبهوا بفلسطيني عند حاجز قلنديا وطالبوه بالتوقف، وعندما استمر بالسير أطلقوا النار عليه وأصابوه بقدميه، وأصيب بجروح متوسطة، فيما كشفت التحقيق أنه لم يكن بحوزته سكين.