الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و921 إصابة جديدة بكورونا

توفي 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 921 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,324، بعد تعافي 70,267 (192 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 94,277.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 692 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 7 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 399، في حين استقر عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي دون تغيير منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغت 111 حالة.

ويرقد في المشافي 841 مريضًا بكورونا، بينهم 176 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,483 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:51 من مساء اليوم، بلغ 16,587؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,060 إصابة، بعد إجراء 12,383 فحصا.

احتمال تسجيل الإصابات في دور العبادة أقل من البيوت والمناسبات

وفي مؤتمر صحافي عقده مُسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور روني غامزو، قال غامزو إن "الطريقة الصحيحة لإدارة هذه الأزمة تكون ببناء منظومة مهنية تجمع بين السلطات المحلية، وزارة الصحة، الجبهة الداخلية، الشرطة والجمهور".

وأضاف "حين نصل إلى نقطة نتعاون بها جميعا على التصدي للفيروس سنتمكن من التغلب عليه". ولفت إلى أن "عدد المصابين كورونا في دور العبادة أقل من عدد المصابين في البيوت والمناسبات".

من جانبه، قال مدير الهيئة الخاصة في مُركّز كورونا لشؤون المجتمع العربي، أيمن سيف، إن "الوضع في المجتمع العربي مقلق جدًا والمعطيات في تزايد مستمر، نشهد ارتفاعا في عدد البلدات والمدن الحمراء والبرتقالية".

وتابع "نحن نعتمد على السلطات المحلية. أردنا فحص احتياجات السلطات المحلية إن كان من حيث الميزانيات لإدارة الأزمة أو نوع المساعدات التي نستطيع تقديمها للسلطات المحلية. هدفنا أن تكون هناك منظومة مهنية وفعالة لإدارة الأزمة وأن يكون هناك برنامج عمل لتقليص عدد المرضى المؤكدين".