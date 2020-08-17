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سلطات الاحتلال تطلق سراح منسق BDS نواجعة

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 20:05

سلطات الاحتلال تطلق سراح منسق BDS نواجعة
من وقفة احتجاجيّة على اعتقال نواجعة في رام الله (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، منسّق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود نواجعة، بعد اعتقال استمر لـ19 يوما.

وقال نواجعة عقب إطلاق سراحه مباشرة، بحسب ما نقلت عنه اللجنة في بيانها: "أراد نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتايد الإسرائيلي باعتقالي عرقلة حركة المقاطعة وتشويه صورتها وترهيب ناشطيها وناشطاتها لكنه فشل اليوم مرة ثانية".

وأضاف نواجعة: "علينا مواصلة حملات المقاطعة محليا وعربيا ودوليا ضدّ الاحتلال والشركات والمؤسسات المتواطئة في جرائمه، بما فيها التطهير العرقي وسرقة الأرض والمياه وحصار غزة وحرمان اللاجئين من العودة وقمع المناضلين/ات وأسرى/أسيرات الحرية في السجون الإسرائيلية".

وتابع: "سنستمر في توسيع حركة مقاطعة إسرائيل (...) وزيادة تأثيرها لنحاصر حصارنا، ونحقّق تحرّرنا وعودة لاجئينا وتقرير مصيرنا على أرض وطننا".

وشهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، تظاهرة شارك فيها العشرات أمام السفارة الألمانية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وطالب المتظاهرون، الاتحاد الأوروبي، بالتدخل لدى إسرائيل لإطلاق سراح نواجعة الذي اعتقل في الثلاثين من الشهر الماضي ومنع من لقاء محاميه بحسب اللجنة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#bds
#نواجعة
#سلطات الاحتلال
#اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل

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