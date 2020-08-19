اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

تعرض عمال نظافة عرب لاعتداء عنصري على يد مجموعة شبان خلال تواجدهم في أحد الشواطئ بطبرية، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، فإن العمال توجهوا للشبان بهدف إغلاق الموسيقى الصادرة منهم، وفي أعقاب ذلك أقدم الشبان على الاعتداء على العمال وإطلاق عبارة الموت للعرب، بالإضافة إلى رشهم بغاز الفلفل وإلقاء الحجارة عليهم.

ووثقت كاميرات المراقبة في الشاطئ، الاعتداء العنصري الذي سرعان ما توسع بمشاركة أكثر من 150 شخصا الذين وصلوا من خارج الشاطئ.

هذا، ووصلت الشرطة إلى المكان وقامت بفض الشجار واعتقلت عددا من الضالعين قبل إطلاق سراحهم اليوم بعد التحقيق معهم.