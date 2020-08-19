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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و424 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 14:22

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و424 إصابة كورونا جديدة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقدم شحنة مساعدات طبية لوزارة الصحة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة في مخيم شعفاط، و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و522 حالة شفاء.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، أن الصحة سجلت صباحا حالتي وفاة في حوارة بمحافظة نابلس، ودورا في محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (18)، محافظة بيت لحم (15)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (26)، محافظة أريحا والأغوار (13)، محافظة طولكرم (8)، محافظة سلفيت (1)، قطاع غزة (3)، محافظة القدس (200)، بينها 76 في الضواحي".

وبينت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (5)، محافظة الخليل (231)، محافظة طولكرم (11)، محافظة نابلس (19)، ضواحي القدس (107)، مدينة القدس (149)".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة أن 27 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
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#وفيات
#الصحة الفلسطينية

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