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أم الفحم: 207 إصابات نشطة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 12:51

أم الفحم: 207 إصابات نشطة بفيروس كورونا
من أم الفحم (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سُجّلت في أم الفحم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الأخيرة، إذ استمر الازدياد بعدد المصابين بشكل جدي في المدينة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الخميس، أنه سُجّلت في أم الفحم 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المدينة، اليوم الخميس، 207 حالات فعلية نشطة الآن.

وأشار إلى أن الإصابات منذ بداية الأزمة بلغ 553، وأن 346 حالة شفيت من المرض.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أن إقامة الأعراس في ساحات البيوت بمشاركة أكثر من 30 شخصًا مخالفة جنائية.

وأكد مكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، اليوم، أن وزارة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد والمقلق بعدد مرضى كورونا في المجتمع العربي، في الوقت الذي تدعو فيه إلى تأجيل الاحتفال بالأعراس.

وناشدت وزارة الصحة المدعوّين بالامتناع عن المشاركة في الأعراس لما فيه من خطورة في نقل وانتشار العدوى.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#أم الفحم

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