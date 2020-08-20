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النقب: إصابة خطيرة لشاب تعرّض للطعن خلال شجار في تل السبع

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 22:18

النقب: إصابة خطيرة لشاب تعرّض للطعن خلال شجار في تل السبع
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه للطعن، في تلّ السبع بالنقب، مساء يوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أن الشاب المُصاب، وصل بمركبة خصوصية إلى مفترق تل السبع، حيث التقى هناك بسيارة إسعاف.

وعُلم أن الشاب المصاب من منطقة حورة في النقب.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للشاب، ونقله لمشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقًا، للوقوف على ملابسات الجريمة، دون أن تعتقل أي مشتبه بهم.

وقالت الشرطة في بيان، إنها ""تلقت الشرطة بلاغ حول وصول مصاب جراء حادثة طعن من تل السبع لتلقي العلاج في المركز الطبي.مع تلقي البلاغ شرعت الشرطة بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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