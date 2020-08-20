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إيران تحتجز سفينة إماراتية وتعلن استدعاء السفير بعد مقتل صياديْن

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 13:01

إيران تحتجز سفينة إماراتية وتعلن استدعاء السفير بعد مقتل صياديْن
البحرية الإيرانية تعترض سفينة أميركية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، اليوم الخميس، على خلفية مقتل صيادين إيرانيين اثنين على يد خفر السواحل الإماراتي، الإثنين الماضي، بحسب ما أعلنت في بيان صدر عنها.

وأبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي، أن مقتل الصيادين، هو إجراء غير قانوني تتحمل أبوظبي تداعياته.

كما أبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي بضرورة تسليم جسدي الصيادين الاثنين والتعويض عن الخسائر الناجمة، واتخاذ إجراءات تجنب تكرار هكذا حوادث في المستقبل.

من حهة أخرى، لفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه بعد استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي، أرسلت الإمارات رسالة اعتذار رسمية وأبدت استعدادها لتعويض الخسائر.

وأشارت الخارجية إلى أن الإمارات أفرجت عن الصيادين المعتقلين وقارب الصيد، وأضافت "نعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتسلم جثتي الصيادين اللذين قتلا".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن خفر السواحل الإيراني احتجز، الإثنين الماضي كذلك، سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية.

وتوجهت الخارجية الإيرانية لكافة دول الخليج، وشددت على أن "إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد استدعت، بداية هذا الأسبوع الجاري، السفير الإيراني في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التحالف المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.

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#الخارجية الإيرانية

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