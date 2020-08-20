نتنياهو يخرج من اجتماع كابينيت كورونا بسبب "حاجة قومية"

تسبب خروج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من جلسة لـ"كابنيت كورونا" لـ"حاجة قومية" عدة مرات، كما نُقل عنه، مساء اليوم الخميس، إلى إثارة التساؤلات في الإعلام الإسرائيلي إن كانت "الحاجة القومية" هي الإعلان عن اتفاقية "سلام" مع البحرين، لكنها أكدت لاحقًا أن سبب خروجه لم يتضح بعد، ولكن ليس سببه الإعلان عن اتفاقية مع البحرين.

وتأتي هذه التساؤلات بعدما خرج نتنياهو، يوم الخميس الماضي، من جلسة كتلة الليكود البرلمانية بشكل مفاجئ، ليعلن البيت الأبيض بعد فترة وجيزة عن الاتفاق مع الإمارات، بعد محادثة هاتفية جمعت نتنياهو والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبيل الإعلان عن الاتفاق.

وأجرى نتنياهو اليوم محادثة فيديو مع من وصفتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات، وقال إن "هذا يوم كبير جدًا لدولة إسرائيل ولشعب إسرائيل... نحن على أبواب مرحلة تاريخية وهي السلام مقابل السلام. سلام بين إسرائيل والإمارات، سلام امتد بين إسرائيل والعالم العربي".

وأضاف أن "آمل أن أزوركم قريبًا، خلال العام الجاري. إذا ما استطعنا الحد من وباء كورونا حتى ذلك الوقت، سأكون مستعدًا أن أصافحكم".