  2. الأخبار
  3. أخبار عاجلة

نتنياهو يخرج من اجتماع كابينيت كورونا بسبب "حاجة قومية"

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 19:45

نتنياهو يخرج من اجتماع كابينيت كورونا بسبب "حاجة قومية"
نتنياهو (توضيحية - مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨

تسبب خروج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من جلسة لـ"كابنيت كورونا" لـ"حاجة قومية" عدة مرات، كما نُقل عنه، مساء اليوم الخميس، إلى إثارة التساؤلات في الإعلام الإسرائيلي إن كانت "الحاجة القومية" هي الإعلان عن اتفاقية "سلام" مع البحرين، لكنها أكدت لاحقًا أن سبب خروجه لم يتضح بعد، ولكن ليس سببه الإعلان عن اتفاقية مع البحرين.

وتأتي هذه التساؤلات بعدما خرج نتنياهو، يوم الخميس الماضي، من جلسة كتلة الليكود البرلمانية بشكل مفاجئ، ليعلن البيت الأبيض بعد فترة وجيزة عن الاتفاق مع الإمارات، بعد محادثة هاتفية جمعت نتنياهو والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبيل الإعلان عن الاتفاق.

وأجرى نتنياهو اليوم محادثة فيديو مع من وصفتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات، وقال إن "هذا يوم كبير جدًا لدولة إسرائيل ولشعب إسرائيل... نحن على أبواب مرحلة تاريخية وهي السلام مقابل السلام. سلام بين إسرائيل والإمارات، سلام امتد بين إسرائيل والعالم العربي".

وأضاف أن "آمل أن أزوركم قريبًا، خلال العام الجاري. إذا ما استطعنا الحد من وباء كورونا حتى ذلك الوقت، سأكون مستعدًا أن أصافحكم".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بنيامين نتنياهو
#كورونا
#إسرائيل
#البحرين
#الإمارات

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دير أبو مشعل: 3 إصابات برصاص حيّ أطلقه جنود الاحتلال
دير أبو مشعل: 3 إصابات برصاص حيّ أطلقه جنود الاحتلال

2020-08-20

الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1064 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1064 إصابة جديدة بكورونا

2020-08-18

مصرع شاب من الضفة الغربية غرقًا في يافا
مصرع شاب من الضفة الغربية غرقًا في يافا

2020-08-15

الأكثر قراءة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19
تحليلات |

تحليلات | "صفقة القرن" فشلت: تحالف إسرائيلي – إماراتي مكانها

2020-08-19
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

2020-08-19
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

2020-08-19
لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

2020-08-19