وفاتان جديدتان بكورونا و124 إصابة في القدس المحتلة

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الخميس، عن وفاتين جديدتين بالإضافة إلى إصابة 124مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه، إن "القدس شهدت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا اليوم (الخميس) في مخيم شعفاط وجبل الزيتون".

وذكر الجبريني أن حصيلة وفيات المدينة، وصلت إلى 23 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وأفاد بتسجيل "122 حالة شفاء خلال يومين (يومي الأربعاء والخميس)، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1892".

وأوضح الجبريني، أن "غالبية الإصابات تم رصدها في المناسبات الاجتماعية التي تقام دون مراعاة تعليمات وزارة الصحة"، مؤكدا على "ضرورة التعايش مع الفيروس بطرق وقائية".

وأوضح أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينيّة، قد أفادت ظهر الخميس، بتسجيل حالة وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و409 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تصريح صحافي، لوزيرة الصحة، مي كيلة، أوضحت خلاله أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67 إصابة)، محافظة بيت لحم (23 إصابة) محافظة قلقيلية (18 إصابة)، محافظة رام الله والبيرة (53 إصابة)، محافظة أريحا والأغوار (45 إصابة)، محافظة طولكرم (إصابة واحدة)، محافظة جنين (4 إصابات)، محافظة سلفيت (7 إصابات)، قطاع غزة (23 إصابة)، محافظة القدس (167 إصابة بينها 38 في الضواحي).