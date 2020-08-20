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5 إصابات في حادث طرق قرب الرامة

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 08:07

5 إصابات في حادث طرق قرب الرامة
من مكان الحادث قرب الرامة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 5 أشخاص في حادث طرق وقع بين مركبتين بالقرب من قرية الرامة، صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وصفت جروح أحدهم بأنها متوسطة.

وأغلقت الشرطة مقطعا من شارع 85 في منطقة الشاغور، وتحديدا بين مفترق الرامة ومفترق "شزور"، في كلا الاتجاهين في أعقاب حادث الطرق. ووجهت حركة السير في المكان وطلب من السائقين سلوك طرق بديلة. وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن الحادث وقع بين شاحنتين، وأن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت شخصين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الرامة
#شارع 85
#سيارات
#حوادث الطرق
#شاحنات

5 إصابات في حادث طرق قرب الرامة

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