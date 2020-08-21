  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة حرجة لطفلة (11 عاما) صُعقت بالكهرباء في عرعرة النقب

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 21:13

إصابة حرجة لطفلة (11 عاما) صُعقت بالكهرباء في عرعرة النقب
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تعرّضت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، لإصابة حرجة جدا، صعقا بالكهرباء، في بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الطفلة وصلت مع ذويها، إلى عيادة طبية في البلدة، بعد أن أُصيبت بصعقة كهربائية.

وقدّم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للطفلة، والتي اشتملت على عمليات إنعاش، ثمّ نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، فيما وُصفت إصابتها بالحرجة.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تُوفيت الطفلة شهد ذياب المحذي من قرية عرعرة النقب كذلك، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها قبل أيام، على ما يبدو، أثناء اللهو في ساحة المنزل.

ونُقلت الطفلة (9 أعوام)، يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، برفقة ذويها إلى عيادة محلية في البلدة، وكانت الطفلة فاقدة للوعي، ووصفت حالتها بأنها حرجة، إثر إصابتها على ما يبدو، أثناء اللعب في ساحة البيت.

هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إصابة خطيرة
#صعق بالكهرباء
#عرعرة النقب

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نحف: مواطن يهدم منزله تفاديا للغرامات
نحف: مواطن يهدم منزله تفاديا للغرامات

2020-08-21

كفر ياسيف: رئيس المجلس وأعضاؤه يخضعون للحجر الصحيّ
كفر ياسيف: رئيس المجلس وأعضاؤه يخضعون للحجر الصحيّ

2020-08-21

105 إصابات بفيروس كورونا في جديدة المكر
105 إصابات بفيروس كورونا في جديدة المكر

2020-08-21

الأكثر قراءة

إيران تحتجز سفينة إماراتية وتعلن استدعاء السفير بعد مقتل صياديْن

إيران تحتجز سفينة إماراتية وتعلن استدعاء السفير بعد مقتل صياديْن

2020-08-20
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: ماذا يخفي نتنياهو أيضا في الاتفاق مع الإمارات؟

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: ماذا يخفي نتنياهو أيضا في الاتفاق مع الإمارات؟

2020-08-20
غانتس: نتنياهو يقودنا إلى الانتخابات.. أشكنازي: لن يجرؤ على ذلك

غانتس: نتنياهو يقودنا إلى الانتخابات.. أشكنازي: لن يجرؤ على ذلك

2020-08-20
تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط

تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواجهة فرنسا لتطورات شرق المتوسط

2020-08-20
دير أبو مشعل: استشهاد الفتى محمد مطر بنيران الاحتلال

دير أبو مشعل: استشهاد الفتى محمد مطر بنيران الاحتلال

2020-08-20