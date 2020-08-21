غانتس يهدّد فصائل المقاومة: سنُلحق "أضرارًا بالغة بهم"

وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم الجمعة، على خطة لسيناريوهات محتملة في ما يخصّ "التوتّرات الأمنية"، في محيط قطاع غزة، في أعقاب تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المُحاصَر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى صواريخ زعم الاحتلال أنها أُطلقت من القطاع، وقال وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، إن فصائل المقاومة ستتلقى "ضربة قويّة".

جاء ذلك، فيما قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم، إن "المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا، ولن نسمح باستمرار الحصار الظالم، ومن حق شعبنا التعبير بكل الوسائل عن رفضه لهذا الحصار، ولن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة".

وقال غانتس، خلال اجتماعه بكوخافي، بالإضافة إلى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال: "الجيش الإسرائيلي مستعد، ويدافع، وسيواصل حماية سكان الجنوب، وسيهاجم من يهاجموننا وسيُلحق أضرارًا بالغة بهم".

وفي نهاية الاجتماع الذي شمل مراجعةً استخباراتية، وافق كوخافي على خطة معدة لسيناريوهات محتملة في المنطقة الجنوبية، لم تورد هيئة البثّ الرسميّة الإسرائيليّة (كان "11")، أية تفاصيل بشأنها.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، عدة طرق في محيط غزة بالقرب من السياج الحدودي، بالإضافة إلى تغيير الطرق المؤدية إلى مناطق قريبة من السياج، "لتحسين الحماية للقادمين إلى المنطقة"، وفق موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأُعطيَت تعليمات للمزارعين المستوطنين، بعدم العمل بالقرب من السياج الحدودي، فيما اندلعت خمسة حرائق في محيط غزة، نتيجة انفجار بالونات حارقة، لم تتسبّب بأية إصابات.

وجدد جيش الاحتلال قصفه وغاراته على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وأطلقت عدة قذائف من القطاع ردًا على قصف وغارات الاحتلال أسفرت عن تضرر منزل في بلدة سديروت، فيما أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة عدة مواطنين في سديروت القريبة من القطاع بإصابات طفيفة من جراء الهلع.

وذكر بيان لجيش الاحتلال صدر قرابة الساعة الثانية والنصف فجرًا، أنه شنت طائرات حربية غارات على عدة أهداف أخرى تابعة بحماس في قطاع غزة، وأنه "خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس... جاءت الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية..."، بحسب بيان جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزّة المُحاصَر، بزعم الرد على صاروخين قال جيش الاحتلال إنهما أُطلِقا من القطاع، باتّجاه ما يُسمّى بـ"غلاف غزة"، بالإضافة إلى نشوب 42 حريقا في منطقة "غلاف غزة"، بسبب البالونات الحارقة التي تُطلق من القطاع، بحسب زعم وسائل إعلام إسرائيليّة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه "قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بخمسة صواريخ موقعا غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران ولحاق أضرار مادية كبيرة فيه وفي بعض المنازل القريبة، فيما لم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين".

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن الصاروخين سقطا "في منطقة السياج الحدودي"، موضحًا بأنه لم تقع أية إصابات أو أضرار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء الخميس أن "قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لكن يبدو أن عمليات الإطلاق فشلت وسقطت جميعها في القطاع، ولم تتجاوز الحاجز الحدودي بين إسرائيل وغزة".