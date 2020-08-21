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وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 19:55

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل
أمام المستشفى العسكري في نابلس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الجمعة، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان.

وأفادت وزارة الصحة بأن المتوفّى يبلغ من العمر 83 عاما، وهو من بلدة صوريف بمحافظة الخليل.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصر 136.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و540 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في تصريح صحافي، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (10)، محافظة بيت لحم (21) محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (42)، محافظة أريحا والأغوار (64)، محافظة طولكرم (17)، محافظة سلفيت (1)، محافظة القدس (151) بينها 27 في الضواحي.

وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل (346)، محافظة طوباس (1)، محافظة جنين (1)، محافظة نابلس (38)، محافظة اريحا والأغوار (28)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة سلفيت (3)، مدينة القدس (120).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 25 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الضفة الغربية المحتلة
#محافظة الخليل
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

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