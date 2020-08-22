صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة": 25 حريقا جراء البالونات الحارقة

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم، السبت، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما اندلع 25 حريقًا من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وذكرت التقارير الأولية أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في منطقة "سيدروت" المحاذية لقطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة" سقطت داخل حدود القطاع المحاصر.

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") اندلع 25 حريقا، اليوم السبت، في مستوطنات إسرائيلية، من جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وذكرت القناة أن حريقا اندلع اليوم، طاول دفيئة زراعية في "موشاف هعسراه" التابع للمجلس الاستيطاني "حوف أشكلون".

ولفتت القناة الرسمية إلى أن مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" تشهد حرائق على خلفية إطلاق البالونات الحارقة من غزة، للأسبوع الثالث على التوالي.

هذا وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وهاجمت زوارقه البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة رفح، وأوقعت به دمارا وخرابا.

وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، بينما كانت راسية على الشاطئ، بالرصاص الحي والقذائف الصوتية، بحسب "وفا".

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن "المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا، ولن نسمح باستمرار الحصار الظالم، ومن حق شعبنا التعبير بكل الوسائل عن رفضه لهذا الحصار، ولن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية - كالبالونات وغيرها - ذريعة لقصف مواقع المقاومة".

كما أكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الجمعة، أن الحركة أطلقت قذائف صاروخية باتجاه منطقة "غلاف غزة"، وذلك ردا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليلة الخميس - الجمعة الماضية، وقال إن إطلاق القذائف الصاروخية يأتي للتأكيد على أن "المقاومة هي الدرع الحامي لهذا الشعب"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام فلسطينية.

وشدد برهوم على أن "المقاومة لن تتردد في خوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والقصف والحصار". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".