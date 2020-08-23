إصابة حرجة لعاملٍ سقط عن علوّ في كفر مندا

أُصيب عامل يبلغ من العمر 36 عامًا، بجراح حرجة إثر سقوطه عن ارتفاع في بلدة كفر مندا، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن العامل، سقط من ارتفاع طابقين في ورشة بناء كان يعمل فيها في البلدة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

يُذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري، ولغاية اليوم بلغ 30 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.