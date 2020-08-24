رسميًا: الحزب الجمهوري يرشح ترامب لولاية رئاسية ثانية

أعلن الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم الإثنين، تسمية الرئيس دونالد ترامب رسميا، مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس، مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين. وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس واحد تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي.

وعبر ترامب عن ثقته في الفوز على منافسه جو بايدن رغم تقدم المرشح الجمهوري عليه في استطلاعات الرأي. وقال ترامب في مستهل خطاب طويل أمام المؤتمر أشاد فيه بأدائه "إنها الانتخابات الأهم في تاريخ بلادنا".

وحرصا منه على إبداء اختلافه عن جو بايدن الذي لا يخرج كثيرا، حضر ترامب إلى مركز المؤتمر في شارلوت في اليوم الأول من أعماله. وتابع "لقد شعرت بأنه من الضروري الحضور إلى كارولاينا الشمالية".

وأضاف "قمنا بذلك احتراما لكارولاينا الشمالية، وأعتقد أنكم ستتذكرون ذلك في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر"، وشدد ترامب على أن خصمه بايدن لم يحضر إلى مؤتمر الديمقراطيين في ميلووكي في ويسكونسن.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب "تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر".

وفي وقت سابق الإثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس، مايك بنس، مرشحا للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة "تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

وأضاف "سمعت الأسبوع الماضي أن الديمقراطية على المحك"، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم. وتدارك بنس "لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك".