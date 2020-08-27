ازدياد تفشي كورونا في البلدات العربية

سجلت بلدات عربية ازديادا بشكل مقلق في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الطيرة: المصابون 411
رهط: المصابون 360
كفر قاسم: المصابون 303
الناصرة: المصابون 241
أم الفحم: المصابون 270
سخنين: المصابون 207
الطيبة: المصابون 202
يركا: المصابون 138
عيلوط: المصابون 91
قلنسوة: المصابون 105
جديدة المكر: المصابون 175
طلعة عارة: المصابون 120
عين ماهل: المصابون 103
باقة الغربية: المصابون 66
بيت جن: المصابون 133
المقيبلة: المصابون 15
يافة الناصرة: المصابون 56
كفر مندا: المصابون 60
شفاعمرو: المصابون 72
دير الأسد: المصابون 36
كفر قرع: المصابون 54
كفر برا: المصابون 81
مجد الكروم: المصابون 82
جت: المصابون 77
العزير: المصابون 43
الزرازير: المصابون 19
كفر كنا: المصابون 69
إكسال: المصابون 35
عرعرة: المصابون 60
حرفيش: المصابون 31
طمرة: المصابون 39
الرينة: المصابون 35
دالية الكرمل: المصابون 145
جسر الزرقاء: المصابون 50
جلجولية: المصابون 47
نحف: المصابون 39
المغار: المصابون 50
البعنة: المصابون 31
دبورية: المصابون 36
زيمر: المصابون 47
أبو سنان: المصابون 52
بسمة عارة: المصابون 26
يانوح جث: المصابون 43
عرابة: المصابون 30
شعب: المصابون 27
كفر ياسيف: المصابون 27
كابول: المصابون 16
دير حنا: المصابون 30
عبلين: المصابون 33
جولس: المصابون 19
اللقية: المصابون 86
تل السبع: المصابون 15
كسرى سميع: المصابون 24.
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