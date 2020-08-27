ازدياد تفشي كورونا في البلدات العربية

سجلت بلدات عربية ازديادا بشكل مقلق في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 411

رهط: المصابون 360

كفر قاسم: المصابون 303

الناصرة: المصابون 241

أم الفحم: المصابون 270

سخنين: المصابون 207

الطيبة: المصابون 202

يركا: المصابون 138

عيلوط: المصابون 91

قلنسوة: المصابون 105

جديدة المكر: المصابون 175

طلعة عارة: المصابون 120

عين ماهل: المصابون 103

باقة الغربية: المصابون 66

بيت جن: المصابون 133

المقيبلة: المصابون 15

يافة الناصرة: المصابون 56

كفر مندا: المصابون 60

شفاعمرو: المصابون 72

دير الأسد: المصابون 36

كفر قرع: المصابون 54

كفر برا: المصابون 81

مجد الكروم: المصابون 82

جت: المصابون 77

العزير: المصابون 43

الزرازير: المصابون 19

كفر كنا: المصابون 69

إكسال: المصابون 35

عرعرة: المصابون 60

حرفيش: المصابون 31

طمرة: المصابون 39

الرينة: المصابون 35

دالية الكرمل: المصابون 145

جسر الزرقاء: المصابون 50

جلجولية: المصابون 47

نحف: المصابون 39

المغار: المصابون 50

البعنة: المصابون 31

دبورية: المصابون 36

زيمر: المصابون 47

أبو سنان: المصابون 52

بسمة عارة: المصابون 26

يانوح جث: المصابون 43

عرابة: المصابون 30

شعب: المصابون 27

كفر ياسيف: المصابون 27

كابول: المصابون 16

دير حنا: المصابون 30

عبلين: المصابون 33

جولس: المصابون 19

اللقية: المصابون 86

تل السبع: المصابون 15

كسرى سميع: المصابون 24.