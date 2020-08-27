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المجلس العسكري في مالي يعلن إطلاق سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 16:44

المجلس العسكري في مالي يعلن إطلاق سراح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا
العقيد أسيمي غويتا، الذي أعلن نفسه زعيمًا بعد اعتقال الرئيس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن المجلس العسكري في مالي، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح الرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قام عسكريون متمردون، باعتقال الرئيس في الثامن عشر من الشهر الجاري، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، بوبو سيسيه.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حينها، جميع الأطراف إلى "المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

وقال مسؤول عسكري في صفوف المتمردين في مالي "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.

وقال رئيس وزراء مالي، حينها إن الحكومة تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم"، بحسب ما نقل الإعلام الفرنسي.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، محمد حملة الاحتجازات. وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا".

وأضاف: "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".

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#مالي
#إبراهيم بوبكر كيتا
#رئيس مالي

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