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أم الفحم: 32 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 14:11

أم الفحم: 32 إصابة جديدة بكورونا
رئيس بلدية أم الفحم ومنسق كورونا يبحثان مكافحة الفيروس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم أنه سُجّلت 32 إصابة بفيروس كورونا في المدينة اليوم، الجمعة، وأن إجراء الفحوص اليومية سيتواصل من يوم الأحد ولغاية الجمعة المقبل.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر الإحصائيات بشأن انتشار كورونا في أم الفحم فقد سجلت في المدينة 32 إصابة جديدة اليوم الجمعة. وبلغ العدد الكلي للإصابات 732، وعدد الحالات النشطة الآن هو 280 حالة، أما عدد الحالات التي تعافت وشفيت من المرض فهو 452 حالة.

غمزو يطالب بمحاسبة الأطباء والممرضين الذين يشاركون بالأعراس
طالب منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور روني غَمزو، اليوم الخميس، بمحاسبة الأطباء والممرضين الذين يشاركون بأعراس لا تلتزم بالتعليمات.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الأخير ظهرت 174 حالة جديدة. وبلغ عدد الفحوص التي أجريت هذا الأسبوع 1491 فحصا.

وأوضح الناطق بلسان بلدية أم الفحم أن برنامَج محطة الفحوص للكشف عن كورونا للأسبوع المقبل سيكون من الأحد المقبل ولغاية الخميس يوميا من الساعة 16:00 عصرا حتى 19:00 مساء، أما يوم الجمعة المقبل من الساعة 13:00 ظهرا حتى 16:00 عصرا. وهذه الفحوص لمؤمّني عيادات "كلاليت" و"مئوحيدت"، ولا حاجة لحجز دور مسبق أو توجيه من الطبيب، وتجرى الفحوص في قاعة السوق البلدي. أما لمؤمني عيادة "مكابي" فالفحوص تجرى بشكل دائم أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا، في مبنى البلدية- الطابق الأول، ولا حاجة لحجز دور أو توجيه من طبيب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#فيروس كورونا
#بلدية أم الفحم

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