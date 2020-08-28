  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا اليوم و2068 إصابة أمس

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 12:00

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا اليوم و2068 إصابة أمس
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 891 منذ بداية الجائحة، فيما سجلت الإصابات بالفيروس، أمس، 2,068 إصابة جديدة، إثر إجراء 36,372 فحص لكورونا.

وأظهر بيانات وزارة الصحة وجود 426 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 118 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين النشطين بكورونا 20,444، اليوم، وأن عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 111,493، وتماثل إلى الشفاء 90,158.

رغم ذلك، إلا أن بيانات الوزارة تشير إلى أن عدد المصابين النشطين اليوم أقل من عددهم في بيانات نُشرت قبل ظهر أمس وأشارت إلى وجود 21,145 حالة إصابة نشطة، كما أن عدد المتعافين ارتفع وبلغ أمس 87,017.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيّات و1942 إصابة، بفيروس كورونا المستجد، وكان عدد الحالات الخطيرة 410، بينها 115 حالة تنفس اصطناعي، وأن 87714 شخصا تماثلوا للشفاء، مُشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين وصل إلى 21589 شخصا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة تطالب المحكمة بإصدار أمر يمنع إضراب المدارس الابتدائية
الحكومة تطالب المحكمة بإصدار أمر يمنع إضراب المدارس الابتدائية

2020-08-28

الحريديون يهددون بالانسحاب من الحكومة بحال الإغلاق بالأعياد اليهودية
الحريديون يهددون بالانسحاب من الحكومة بحال الإغلاق بالأعياد اليهودية

2020-08-28

تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين
تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27