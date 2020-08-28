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كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 23:23

كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل الشاب سامر أبو فاضل في العشرينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل سيارة في مدينة كفر قاسم، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للشاب إذ كان يعاني من جراح في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تيكفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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56 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 56 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كان آخرهم أحمد ريان في الستينات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول يوم 23 آب/أغسطس الجاري.

هذا، وأظهرت المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 9 نساء.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قاسم
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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