  2. محليات
  3. أخبار محلية

نحف: وفاة مسن بكورونا وشقيقته بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 22:36

نحف: وفاة مسن بكورونا وشقيقته بحالة خطيرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن الطاقم الطبي بمستشفى الجليل الغربي في نهريا، مساء الجمعة، عن وفاة محمد عبد الكريم عباس (66 عاما) من قرية نحف في أحد الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المشفى.

وعلم أن المسن عانى من عدة أمراض مزمنة، وقد أحيل إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

كما ترقد شقيقة الفقيد (81 عاما) في أحد أقسام كورونا في المستشفى، إذ وصفت حالتها بالخطيرة وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وتعتبر هذه حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في نحف في غضون أقل من شهر، بعد وفاة كل من جميلة مطر ونجية عباس منذ مطلع الشهر الجاري.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نحف
#كورونا
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار
كفر قاسم: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

2020-08-28

الرجلان اللذين لقيا مصرعهما غرقًا في يافا؛ شقيقان من بيتونيا قرب رام الله
الرجلان اللذين لقيا مصرعهما غرقًا في يافا؛ شقيقان من بيتونيا قرب رام الله

2020-08-28

"مدى الكرمل" يناقش التحالف الإماراتي الإسرائيلي وتداعياته
"مدى الكرمل" يناقش التحالف الإماراتي الإسرائيلي وتداعياته

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27