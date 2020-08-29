  2. إسرائيليات
  3. أخبار

20 ألف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو لمطالبته بـ"الرحيل"

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 22:12

20 ألف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو لمطالبته بـ"الرحيل"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في مدينة القدس، اليوم السبت، مطالبين باستقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن عدد المتظاهرين وصل إلى 20 ألفا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن آلاف الإسرائيليين خرجوا للتظاهر باتجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس.

وأضافت أن "المتظاهرين خالفوا أوامر الشرطة التي لم ترخص التظاهرة"، كما أوقفوا حركة القطار الخفيف في المدينة.

(أ ب)

وشدد المتظاهرون على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته.

كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، إضافة إلى العشرات من التقاطعات والمفارق الرئيسية مطالبين باستقالته أيضا.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

يتبع..

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بنيامين نتنياهو
#الحكومة الإسرائيلية
#القدس

حوارات

دانيال - كسبري: الشعب الفلسطيني لم يخسر بل يفوز كل يوم ببقائه وصموده
دانيال - كسبري: الشعب الفلسطيني لم يخسر بل يفوز كل يوم ببقائه وصموده

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ906 و438 إصابة خطرة
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ906 و438 إصابة خطرة

2020-08-29

إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة "الدول الخضراء" و"إل عال" تقدم طلبا للسعودية
إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة "الدول الخضراء" و"إل عال" تقدم طلبا للسعودية

2020-08-29

بعد اتفاق التطبيع: "أوروبا تريد تحسين العلاقات مع إسرائيل"
بعد اتفاق التطبيع: "أوروبا تريد تحسين العلاقات مع إسرائيل"

2020-08-29

الأكثر قراءة

يافا: مصرع شقيقين من بيتونيا قرب رام الله غرقًا

يافا: مصرع شقيقين من بيتونيا قرب رام الله غرقًا

2020-08-28
كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2020-08-28
تمديد اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج وتغييب رسوماته

تمديد اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج وتغييب رسوماته

2020-08-28
تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين

تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين

2020-08-28
الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا منذ ظهر اليوم و2066 إصابة في آخر 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا منذ ظهر اليوم و2066 إصابة في آخر 24 ساعة

2020-08-28