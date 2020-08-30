وفد إسرائيل يبحث مواضيع مدنية بالإمارات والقضايا الأمنية لاحقا

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إخراج مندوبي وزارة الأمن، وعلى رأسهم مدير عام وزارة الأمن، أمير إيشل، وكذلك مندوبي الأجهزة الأمنية، مثل الموساد والشاباك، من الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الإمارات غدا، الإثنين.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن موظف إسرائيلي رفيع قوله اليوم، الأحد، إن إخراج مندوبي أجهزة الأمن من الوفد جاء في أعقاب قرار بأن يتم بحث المواضيع الأمنية في اتفاق التحالف مع الإمارات بشكل منفصل.

كذلك نقل الموقع عن مكتب وزير الأمن، بيني غانتس، ومكتب نتنياهو أنه "بالتنسيق بين الدولتين، تقرر أن يبحث الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات في مواضيع مدنية. وسيتم بحث مواضيع أخرى، بينها المواضيع الأمنية، لاحقا".

وأفاد المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، بأنه يتوقع أن يزور وفد أمني إسرائيلي رفيع الإمارات خلال الأسبوعين المقبلين. ونقل رافيد عن موظفيين إسرائيليين رفيعين قولهما إنه سيشارك في الوفد الأمني مندوبون من كافة أجهزة الأمن الإسرائيلية وسيبحثون في الإمارات الجوانب الأمنية لاتفاق التحالف والتطبيع بين الدولتين.

وسيرأس الوفد الأمني الإسرائيلي مدير عام وزارة الأمن، أمير إيشل، وسيكون في عضوية الوفد مندوبين عن الجيش الإسرائيلي، الموساد، الشاباك وأجهزة أمنية أخرى. ولم يتم بعد تحديد موعد دقيق لتوجه الوفد إلى الإمارات، وسط تقديرات بأن ذلك سيتم الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. ومن شأن فصل القضايا الأمنية عن باقي المواضيع أن يشير إلى حساسية هذه القضايا وأنها ستشمل نواح سرية.

ووصل إلى إسرائيل، صباح اليوم، وفد أميركي برئاسة مستشار وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومعه مستشار الأمن القومي، روبرت أوبريان، والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش. وسيجري الوفد محادثات مع المسؤولين الإسرائيلية وفي مقدمتهم نتنياهو.

وسيتوجه الوفد الأميركي برفقة وفد إسرائيلي، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ترمي إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.