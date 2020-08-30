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الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ919 و444 إصابة خطرة

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 21:30

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ919 و444 إصابة خطرة
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 429 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

هذا، وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، على الخطة التي اقترحها مُنسق كورونا، بروفيسور روني غَمزو، لمواجهة تفشي الفيروس؛ فيما ناقش الوزراء إمكانية تشديد القيود خلال فترة الأعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، التي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 20,305، بعد تعافي 92,796 (545 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 114,020.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:55 من مساء اليوم، بلغ 5,857؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 897 إصابة، بعد إجراء 10,592 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 919 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 444، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 127 حالة، في زيادة بواقع 11 حالة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 897 مريضًا بكورونا، بينهم 190 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 19,408 مصابين العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

المصادقة على خطة "إشارة المرور" وفتح معبر طابا

وتقضي خطة غَمزو (رمزور - إشارة مرور) بتقسيم السلطات المحلية إلى أربع مجموعات حمراء وبرتقالية وصفراء وخضراء، وذلك بناء على معدل الإصابة ونسبة تفشي الفيروس في البلدات، ما يتيح تعامل السلطات مع المناطق بصورة عينية.

ولفتت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن كل مجموعة ستخضع إلى قيود مختلفة بما يتعلق بالتجمهر وحركة المواطنين، على أن تفرض القيود الأكثر صرامة على "المدن الحمراء"، بحيث يمنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

كما صادق "كابينيت كورونا" على توصية وزارة الثقافة والرياضة التي تسمح بتنظيم نشاطات ثقافية في أماكن مغلقة في "المدن الخضراء" على أن يسمح استقبال حتى 1000 شخص، وذلك بناء على تعليمات الشارة البنفسجية، مع فرض التباعد الاجتماعي وإلزام المشاركين بارتداء الكمامات الواقية. ووفقًا للمخطط سيسمح للقاعات باستقبال حتى 60% من قدرتها الاستيعابية القصوى.

في غضون ذلك، لفتت "كان 11" إلى أن وزير المواصلات، ميري ريغيف، تعمل على فتح معبر طابا الحدودي مع مصر. وأعلنت وزارة الصحة موافقتها على هذه الخطوة، على أن يتم إخضاع العائدين إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما. وأعلن وزير الداخلية، أرييه درعي، أنه سيعقد يوم غد، الإثنين، اجتماعا لبحث هذا الشأن مع سلطة الإسكان والهجرة، علما بأن معبر طابا مغلق منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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