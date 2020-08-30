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الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات بكورونا اليوم و898 إصابة جديدة أمس

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 12:00

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات بكورونا اليوم و898 إصابة جديدة أمس
غمزو في الطيرة، أمس
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بوفاة خمسة مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 909. وأظهر 10.594 فحصا لكورونا أجري أمس تسجيل 898 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت بيانات الوزارة أن 113,648 شخصا أصيبوا بالفيروس منذ بداية انتشاره، بينهم 20,151 إصابة نشطة حاليا. ويركض 441 مريضا بكورونا في حالة خطيرة في المستشفيات، بيننهم 121 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتعافى من الإصابة بالفيروس 95,588 شخصا.

في هذه الأثناء، يطالب منسق كورونا، البروفيسور روني غمزو، إقرار مجموعة قيود على "المدن الحمراء"، التي يوجد فيها انتشار كبيرة لكورونا، وغالبيتها مدن الحريديين والعرب، علما أنه لم يتم نشر قائمة "المدن الحمراء" في الأيام الماضي. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، أن خبراء يدعون إلى فرض إغلاق وقيود الآن من أجل خفض انتشار الفيروس.

ويتوقع أن يبحث كابينيت كورونا خلال اجتماعه اليوم في قيود مشددة سيتم فرضها خلال الأعياد اليهودية، الشهر المقبل. ويقضي النموذج الذي يطرحه غمزة بأن تعمل المطاعم والمصالح التجارية في أيام محددة فقط، ومنع الخروج إلى مسافة تبعد عن البيت أكثر من 500 متر في جميع أنحاء البلاد خلال عيد رأس السنة اليهودي ويوم الغفران.

وبحسب الإذاعة، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وغمزو يريدان إرجاء القرار بهذا الخصوص إلى عشرة أيام، من أجل أن يكون بالإمكان الاستناد إلى معطيات انتشار الفيروس الأكثر تعديلا.

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