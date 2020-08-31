الصحة الإسرائيلية: 14 حالة وفاة و1894 إصابة جديدة بكورونا

توفي 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,894 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 20,648، بعد تعافي 95,009 (799 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 116,596.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 22:12 من مساء الإثنين، بلغ 25,366؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,103 إصابات، بعد إجراء 13,406 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 939 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل نحو 20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصلت إلى 437، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 125 حالة.

ويرقد في المشافي 891 مريضًا بكورونا، بينهم 181 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 19,757 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأدرجت السلطات الإسرائيلية 18 بلدة عربية في الدائرة الحمراء من مجمل 24 سلطة محلية، وهي كل من الطيرة وكفر قاسم واللقية وعسفيا ودالية الكرمل وجلجولية وطلعة عارة وعين ماهل وقرى المجلس الإقليمي البطوف وزيمر وكفر كنا وكفر برا وإعبلين وبيت جن، وجت المثلث وأم الفحم وجديدة المكر وكعبية طباش حجاجرة.

هذا وسجّل المجتمع العربيّ 2,962 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام السبعة الأخيرة حتى الساعة العاشرة من صباح الإثنين، بحسب ما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان.

ووصل عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي 5,872، علما بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في المجتمع العربي بلغت منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي، 15,962 سجلت 9,445 منها خلال آب/ أغسطس الجاري.