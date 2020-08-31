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الهستدروت تعلن وقف الإضراب في المدارس

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 09:51

الهستدروت تعلن وقف الإضراب في المدارس
من إحدى مدارس البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أبلغت الهستدروت، اليوم، الإثنين، محكمة العمل اللوائية تجميدها إضراب المدارس احتجاجًا على عمل المعلّمين المعرّضين لخطر الإصابة بمضاعفات جراء إصابتهم المحتملة بفيروس كورونا.

وكان من المقرّر أن يبدأ الإضراب غدًا الثلاثاء ويستمرّ حتى الخميس المقبل.

وكانت نقابة المعلمين أعلنت عن نزاع عمل بما يتعلق بظروف عمل المعلمين، وأعلنت أنها لن تفتتح السنة الدراسية في حال عدم التوصل إلى حل.

وأعلنت النقابة عن نزاع عمل، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على خلفية عدم التوصل إلى حل مع وزارة المالية حول تقاعد وأيام المرضية وموضوع المعلمين في خطر. وذكرت تقارير أنه تم الاتفاق بين الجانبين حول الوضوعين الأولين، لكن لم يتم التوصل إلى حل بشأن المعلمين في خطر.

وطالبت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، المعلمين في خطر، من خلال رسالة بعثتها إليهم، بعدم التعليم خارج المدارس من أجل حماية صحتهم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#العودة إلى المدارس
#فيروس كورونا
#إضراب المدارس
#الهستدروت

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