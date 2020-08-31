  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ثلاثة قتلى بانفجارين في مطعمين بدبي وأبو ظبي

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 16:48

ثلاثة قتلى بانفجارين في مطعمين بدبي وأبو ظبي
انفجار مطعم في أبو ظبي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 3 أشخاص مصارعهم، اليوم الإثنين، إثر حوادث متعلّقة بإمدادات غازٍ لمطعميْن، في أبو ظبي، ودبي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتسبّب انفجار ناتج من "تمديدات غاز" في مطعم في أبوظبي بمقتل شخصين وأضرار مادية، بينما لقي ثالث حتفه في انفجار نجم عن "تسرب للغاز" في مطعم في دبي، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة إنّ الشرطة تعاملت "مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف في وقت لاحق أنه "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة إسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

وأظهرت التحقيقات الميدانية أن الحادث نتج من "خطأ في تأمين تمديدات الغاز"، وفقا للمكتب الإعلامي الذي دعا إلى "تجنب نشر الشائعات" بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دمارا كبيرا في المبنى الذي يقع فيه المطعم.

وفي دبي، قال الدفاع المدني إنه ورد بلاغ من شخص يفيد بوقوع حريق في مطعم بمبنى مؤلف من أربعة طوابق، وتبين أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز".

وتحدّث عن وجود "حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار"، مشيرا إلى أنّ المتوفي يحمل جنسية آسيوية.

ومن النادر وقوع حوادث مماثلة في الإمارات التي تتّبع قوانين صحية وأمنية ووقائية مشددة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أبو ظبي
#دبي
#قتلى
#انفجار
#تسرب غاز
#إمدادات الغاز

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تكليف أديب بتشكيل الحكومة اللبنانيّة: الإصلاحات فورًا
تكليف أديب بتشكيل الحكومة اللبنانيّة: الإصلاحات فورًا

2020-08-31

الجزائر: الإفراج عن ناشط شبابي بارز اعتقل لأشهر
الجزائر: الإفراج عن ناشط شبابي بارز اعتقل لأشهر

2020-08-31

السودان: الحكومة توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة
السودان: الحكومة توقع اتفاق سلام مع خمس جماعات متمردة

2020-08-31

الأكثر قراءة

كوشنر يحض بن سلمان للانضمام لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي

كوشنر يحض بن سلمان للانضمام لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي

2020-08-30
نتنياهو: لا قيمة لمعارضة الفلسطينيين لسلام مع دول عربية

نتنياهو: لا قيمة لمعارضة الفلسطينيين لسلام مع دول عربية

2020-08-30
المصادقة على خطة غمزو: افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول

المصادقة على خطة غمزو: افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول

2020-08-30
انتشال جثة محمود كبها من داخل بئر قرب برطعة

انتشال جثة محمود كبها من داخل بئر قرب برطعة

2020-08-30
نصر الله لإسرائيل:

نصر الله لإسرائيل: "عندما تقتل لنا أخًا سنقتل لك جنديا"

2020-08-30