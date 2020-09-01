الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا

توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,229 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 20,960، بعد تعافي 96,206 (628 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 118,122.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:48 من مساء الثلاثاء، بلغ 17,527؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 2,183 إصابة، بعد إجراء 31,705 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 956 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصلت إلى 415، فيما انخفضت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 117 حالة.

ويرقد في المشافي 863 مريضًا بكورونا، بينهم 178 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 20,097 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.