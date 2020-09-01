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كفر قاسم تسجل ثاني وفاة بكورونا

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 11:33

كفر قاسم تسجل ثاني وفاة بكورونا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سجلت مدينة كفر قاسم حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد، بعد وفاة الحاج عبد الكريم خير الله في الثمانينات من عمره، فجر اليوم الثلاثاء.

وعانى الفقيد من أمراض صحية مزمنة، الأمر الذي لم يمهله طويلا.

الحاج عبد الكريم خير الله

ووفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، فقد وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في كفر قاسم إلى 399 حالة.

وفي مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، أقر الطاقم الطبي وفاة الحاج خليل حسين القريناوي (80 عاما) من مدينة رهط إثر فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من وفاة شقيقته آمنة القريناوي.

وبهذا ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في رهط إلى 5 ضحايا خلال أيام.

وبلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في رهط 385 حالة، بحسب المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي مدينة الطيرة تخيّم أجواء من القلق في ظل تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وإدراجها ضمن قائمة البلدات الحمراء.

وأعلن رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، عن خطوات لمواجهة انتشار عدوى كورونا، خصوصًا بعد تسجيل حالتي وفاة وارتفاع عدد المصابين بحالة خطيرة.

هذا، وتتواجد الطيرة في مقدمة البلدات العربية من حيث عدد الحالات النشطة بـ478 حالة، وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قاسم
#رهط
#الطيرة
#كورونا
#فيروس كورونا

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