الصحة الإسرائيلية: 3074 إصابة جديدة بكورونا يوم الأربعاء

شخصت، أمس الأربعاء، 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أعلى معدل إصابات قياسي منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومع تواصل تسجيل معدل إصابات قياسي خلال أيم الأسبوع الجاري، ارتفعت الإصابات النشطة في البلاد إلى 23698 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي بلغ 122539 إصابة، ما يعني أن شخص واحد من بين 75 في البلاد أصيب بالفيروس منذ انتشاره.

وأجرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 34131 اختبارا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 3074 منها كانت موجبة وشخت إصاباتها بالفيروس في مؤشر لارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى التي بلغت 9.4% علما أنها كانت بالأسبوع الماضي 6.8%.