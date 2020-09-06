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الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 14:04

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن
من مكان إطلاق النار على الشاب الفلسطيني
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اشتبه بمحاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "أريئيل" وإنه أطلق النار على المُشبته به ثم جرى اعتقاله.

ويُذكر أنه لا إصابات وقعت من جرّاء العمليّة المذكورة، وأن قوات الاحتلال طاردت الشاب واستطاعت أن تلقي القبض عليه وكانت قد أطلقت عدة عيارات ناريّة خلال مطاردته لكنّه لم يُصاب.

من مكان إطلاق النار على الشاب الفلسطيني

وفي سياق متصل كان قد أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء الماضي، النار على سيارة فلسطينية في منطقة نابلس ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح، وذلك بزعم تنفيذ المركبة عملية دهس قرب مفرق زعترة.

وزعمت قوات الاحتلال أن السائق نزل من السيارة بعد عملية الدهس وأشهر سكينا وحاول طعن الجنود.

وتم تسجيل إصابتين بصفوف جيش الاحتلال جراء عملية الدهس وإصابة المنفذ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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