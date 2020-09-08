  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا و718 حالة شفاء

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 14:17

الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا و718 حالة شفاء
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5560 فحصًا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت، أن "حالات الوفاة سجلت في: مدينة القدس (3 حالات)، ضواحي القدس (مواطنة 37 عاما)، محافظة نابلس (مواطن 39 عاما)، محافظة رام الله والبيرة (مواطن 59 عاما)، محافظة سلفيت (مواطنة 78 عاما)، محافظة الخليل (مواطن 68 عاما)، محافظة قلقيلية (مواطن 60 عاما)، قطاع غزة (مواطنة 56 عاما)".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (9)، أريحا والأغوار (22)، طوباس (11)، طولكرم (20)، سلفيت (11)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (34)، مدينة القدس (133)".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (372)، محافظة جنين (7)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (8)، محافظة نابلس (22)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة أريحا والأغوار (70)، مدينة القدس (209)".

ولفتت إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية
#غزة
#رام الله
#إصابات
#وفيات
#شفاء

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إخلاء عائلة الرجبي بسلوان وهدم 5 محلات تجارية بجبل المكبر
إخلاء عائلة الرجبي بسلوان وهدم 5 محلات تجارية بجبل المكبر

2020-09-08

50 معتقلا بالضفة بينهم أسرى محررون ونواب من حماس
50 معتقلا بالضفة بينهم أسرى محررون ونواب من حماس

2020-09-08

وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة
وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة

2020-09-07

الأكثر قراءة

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

2020-09-07
الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

2020-09-07
الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ

الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ"حماس" خططت لعملية في مفرق بيلو

2020-09-07
تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

تراجع عن أحكام الإعدام في قضية خاشقجي والسجن لثمانية مدانين

2020-09-07
الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و2580 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و2580 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-07