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الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2355 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 20:16

الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2355 إصابة جديدة بكورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,355 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 31,263، بعد تعافي 108,339 (56 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 140,658.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:03 من مساء الأربعاء، بلغ 25,446؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 3,563 إصابة، بعد إجراء 44,542 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,053 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 478، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 3 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 143 حالة.

ويرقد في المشافي 926 مريضًا بكورونا، بينهم 1163 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 30,337 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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#الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا

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