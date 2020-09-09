وفاة بكورونا وعدد قياسيّ جديد من الإصابات في القدس المحتلّة

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأربعاء، وفاة مقدسيٍّ، وإصابة 255 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، في رقم قياسيّ جديد منذ آذار/ مارس الماضي.

وذكر الجبريني أن "حالة الوفاة (سُجلت) لمسنة مقدسية من حي واد الجوز، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 36 منذ بداية انتشار الجائحة".

وقال الجبريني في بيانه، إن "المدينة شهدت اليوم (الأربعاء) رقما قياسيا من الإصابات بلغ 255 إصابة مقدسية جديدة".

وأوضح أن عدد الإصابات المُسجَّل "هو الأعلى ليوم واحد منذ شهر آذار (مارس) الماضي".

وأفاد بتسجيل "136 حالة تعاف ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 1862 حالة".

والأحد، قال الجبريني إن "القرارات الخاصة بالحظر الليلي لا تشمل مدينة القدس مرحليا".

وذكر الجبريني الخميس الماضي، أن "وزارة الصحة وضمن معطياتها المتعلقة بعدد الإصابات ونسبة زيادتها اليومية ومعدلها مقارنة مع عدد السكان، صنفت يوم الخميس، عددا من أحياء مدينة القدس ضمن الدائرة الحمراء التي قد تخضع لإجراءات الإغلاق بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن "برنامج ’الرمزور’ يصنف المناطق إلى أربع فئات: الحمراء والبرتقالية والخضراء والصفراء"، مشيرا إلى أن "تصنيف كل حي أو بلدة يخضع لإمكانية الانتقال من فئة لأخرى حسب نسبة الإصابات ومعدلها اليومي"

وذكر أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، ولا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.