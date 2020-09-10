ترامب: "محادثات السلام" مع السعوديّة بدأت

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، عند تطرّقه إلى حفل توقيع المعاهدة الإسرائيليّة – الإماراتيّة أنّ "محادثات السلام مع السعوديّة بدأت".

وسيجري حفل التوقيع يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيّة الإمارات، عبد الله بن زايد، في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أنّه "يمكن الحصول على سلام بالشرق الأوسط وبدأت حوارا مع ملك السعوديّة. وسترونهم ينضمّون قريبًا".

وأمس، الأربعاء، قال كبير مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، إن السعودية والبحرين وافقتا على فتح أجوائهما أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق.

كما اعتبر كوشنر عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التحالف الإماراتي - الإسرائيلي "دليلا على تحول مهم في الشرق الأوسط"، وذلك تعليقا على إسقاط "المحور الإماراتي" في جامعة الدول العربية، إصدار مشروع قرار فلسطيني رافض للاتفاق الثلاثي الأميركي - الإسرائيلي - الإماراتي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأربعاء.

وذكر كوشنر أن "كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي أو البحريني، ستحصل على الموافقة"، وذلك في نفي للتقارير التي أشارت إلى أن الموافقة السعودية جاءت حصرا أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات أو العائدة منها.

وجاءت تصريحات كوشنر في إحاطة قدمها للصحافيين في البيت الأبيض، في إطار الترويج لمراسم حفل التوقيع المقرر في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، على اتفاق التحالف الإسرائيلي - الإماراتي؛ هاجم خلالها القيادة الفلسطينية، معتبرا أن العديد من الدول غير مستعدة لتعطيل تقدمها بسبب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.