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القدس المحتلة: حالة وفاة و326 إصابة بكورونا خلال يومين

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 23:15

القدس المحتلة: حالة وفاة و326 إصابة بكورونا خلال يومين
مسجد قبة الصخرة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل السبت، عن وفاة مقدسيّة من مخيم شعفاط، وإصابة 326 بفيروس كورونا، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني إن "عدد الإصابات ارتفع إلى 1773 منذ بداية انتشار الفيروس وذلك بعد تسجيل 326 إصابة خلال يومين منها 183 إصابة الجمعة و143 إصابة السبت إضافة لتسجيل 265 حالة شفاء في اليومين الأخيرين، وارتفع عدد الوفيات إلى 39".

وأضاف الجبريني أن "الفيروس يواصل التفشي بين صفوف المقدسيين وسائر البلاد بشكل كبير مشكلًا خطرًا كبيرًا إذا لم يتم مواجهته بالطرق الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة".

وناشد الطبيب المقدسي الجبريني المقدسيين لإجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس، وطالب بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والمواظبة على التعقيم باستمرار.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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