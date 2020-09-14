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الصحة الإسرائيلية: 3167 إصابة جديدة بكورونا أمس

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 08:04

الصحة الإسرائيلية: 3167 إصابة جديدة بكورونا أمس
امرأة حريدية في مدينة بني براك، يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، بأنه سُجلت 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وذلك إثر إجراء 34,749 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات 519 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 144 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس 1119 وفاة. وهناك 40,347 إصابة نشطة بكورونا، صباح اليوم، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 156,596، تعافى منهم 115,122 شخصا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وسقطت الخطة ثلاثية المراحل التي أعدها منسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو. واعتمدت الحكومة بالمقابل، خطة لمرحلتين، تبدأ بالإغلاق الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، على أن يتم التحول إلى خطة "إشارة ضوئية" (رمزور)، بعد انتهاء مدة الإغلاق.

وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماع الحكومة الإسرائيلية، شهد أجواءً عاصفة في ظل خلافات بين الوزراء والمسؤولين المهنيين حول تفاصيل الإغلاق، واستمر مدة 8 ساعات.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الإغلاق سيتواصل طوال فترة الأعياد اليهودية (رأس السنة ويوم الغفران وعيد العرش)، التي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين الأول/ أكتوبر؛ كما أشار إلى أن إمكانية تمديد الإغلاق قائمة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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