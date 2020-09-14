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مستشفى نهريا يتوقف عن استقبال مرضى كورونا بسبب الاكتظاظ والضغط

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 13:53

مستشفى نهريا يتوقف عن استقبال مرضى كورونا بسبب الاكتظاظ والضغط
من أحد أقسام كورونا (تصوير المستشفى)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

أعلن مستشفى الجليل الغربي في نهريا، عن توقف استقبال المرضى بفيروس كورونا بسبب الاكتظاظ والضغط السائدين في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا وقسم العلاج المكثف.

وورد على لسان مدير المستشفى، بروفيسور مسعد برهوم، أن "القرار بوقف استقبال مرضى كورونا في المستشفى يعود إلى الضغط الموجود في أقسام كورونا وقسم العلاج المكثف، بالإضافة إلى أن عدد الطواقم الطبية المتمرسة التي تقدم العلاج لمرضى بحالة حرجة صغير جدا".

وأشار إلى أنه "من الخيارات التي كانت مطروحة هي نقل المرضى بحالة خطيرة إلى وسط البلاد كي يتم معالجتهم على يد طواقم طبية متمرسة، لكن بالأخير قررت عدم نقل أي مريض إلى هناك إلى جانب عدم استقبال مرضى إضافيين في المستشفى".

85 مصابا بينهم 30 بحالة خطيرة

ويمكث 85 مصابا بكورونا في أقسام المستشفى، بينهم 30 مصابا بحالة خطيرة، بالإضافة إلى 27 بحالة وصفت بأنها متوسطة، أما الآخرين وصفت حالتهم بالطفيفة.

وفي سياق متصل، وأعلن مدراء المستشفيات، الذي حضروا الاجتماع، أن المستشفيات لا توشك على الانهيار، خلافا للتقارير في الأيام الأخيرة، وأنه "يوجد هلع مبالغ فيه، ونحن لا نقترب من الانهيار"، وعبروا عن معارضتهم للإغلاق.

وقال مدير مستشفى "بيلينسون" إن "الإغلاق الكامل ليس مطلوبا، ويوجد هلع مبالغ فيه"، فيما شدد نائب مدير مستشفى "شيبا" على أنه "لسنا قريبين من انهيار جهاز الصحة". وقال مدير مستشفى "رامبام" إن "الأعداد (المصابين بكورونا) ترتفع، لكن لا يدور الحديث عن مصطلحات انهيار".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مستشفى نهريا
#كورونا
#فيروس كورونا
#مسعد برهوم

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