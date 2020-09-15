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وادي سلامة: مصرع طفل سقط من الطابق الثالث

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 11:01

وادي سلامة: مصرع طفل سقط من الطابق الثالث
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي طفل (عامان) مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة، إثر تعرضه للسقوط عن علو بمنزل في وادي سلامة، صباح اليوم الثلاثاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الطفل بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد المضمد كنان سواعد من "نجمة داود الحمراء"، بأن "الطفل كان فاقدا للوعي وبدون علامات تنفس ونبض، إذ عانى من جراح حرجة، وعلى الفور قمنا بتقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش له بيد أنه جرى إقرار وفاته في سيارة الإسعاف متأثرا بجراحه".

وبحسب الشرطة، فإن الطفل سقط من إحدى النوافذ في الطابق الثالث للمنزل. فيما باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة.

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#وادي سلامة
#حوادث منزلية

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