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اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 13:23

اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله
عرب ٤٨

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابة مقدسية تعمل في الجامعة العبرية في القدس، بادعاء تجنيدها للتجسس لصالح حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما جاء في لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم، الخميس.

والشابة المقدسية المعتقلة هي ياسمين جابر من سكان البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وتعمل في "المكتبة الوطنية" الإسرائيلية في الجامعة العبرية في القدس.

وادعى الشاباك أنه أوكل للفتاة تجنيد شبان فلسطينيين من مناطق الـ48 ومن الضفة الغربية المحتلة، للتجسس لصالح حزب الله وفيلق القدس والقيام "بعمليات إرهابية داخل دولة إسرائيل".

وذكر الشاباك في بيان صدر عنه أنه اعتقل جابر في آب/ أغسطس الماضي، إضافة إلى عدد من الأشخاص من القدس الشرقية ورام الله، بينهم معارف من محيط الشابة جابر، بادعاء الاشتباه في تورطهم في أنشطة في إطار عمل خلية قادتها جابر.

ويستدل من البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن عدد المعتقلين هو ثلاثة على الأقل، بالإضافة إلى جابر، منهم تسنيم القاضي وهي من سكان مدينة رام الله وأقامت خلال السنوات الأخيرة في تركيا.

وزعم أن التحقيق أظهر أن حزب الله نظم مؤتمرات للشباب الفلسطيني في لبنان للبحث عن مجندين محتملين في إسرائيل. كما زعن أن التحقيقات بينت أن عناصر حزب الله تعرّفوا على جابر خلال مشاركتها في مؤتمر حضرته في لبنان عام 2015.

وادعى الشاباك أنه من أجل الحفاظ على سرية هوية جابر، منحها عناصر حزب الله الاسم الحركي "رحيل".

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