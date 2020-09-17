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عرعرة: مصرع عامل صعقا بالكهرباء

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 13:32

عرعرة: مصرع عامل صعقا بالكهرباء
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي عامل (50 عاما) مصرعه من جراء تعرضه للصعق بالكهرباء، في بلدة عرعرة في منطقة المثلث، صباح اليوم، الخميس.

وعُلم أن العامل من قرية الزرازير وهو عدنان فايز مزاريب.

ضحية عدنان فايز مزاريب

وأوضحت المصادر الطبية أن العامل تعرض للكهرباء خلال عمله بقص الأشجار، بينما كان قد صعد على رافعة.

ولفتت إلى أنها وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات للمصاب الذي كان فاقدا للوعي.

ولاحقًا أعلنت المصادر الطبية عن مصرع العامل متأثرًا بجروحه الخطيرة.

وجاء أن العامل تعرض لتيار كهرباء من أحد خطوط الضغط العالي، بينما كان على رافعة يعمل على تقليم الأشجار، في شارع وادي عارة الرئيسي، قرب قرية عرعرة.

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#حوادث عمل
#إصابة عامل
#عرعرة

عرعرة: مصرع عامل صعقا بالكهرباء

عرعرة: مصرع عامل صعقا بالكهرباء

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