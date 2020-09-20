قتيل و3 مصابين بانهيار نفق في قطاع غزة

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأحد، بانهيار نفق شمال قطاع غزة المحاصَر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وعُلم أن الشاب الذي لقي مصرعه هو الشاب خليل محمد لبد، من مخيم جباليا شمال القطاع.

وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة عقب انهيار نفق عليهم كانوا بداخله شمال القطاع، ونقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

يشار إلى أن العشرات من الشبان لقوا حتفهم وأصيبوا داخل أنفاق يعملون بها في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، استشهاد أحد مقاوميها في انهيار نفق للمقاومة بغزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: إن المجاهد خليل محمد لبد (27 عاماً) من مسجد أحمد بن حنبل في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وتابعت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراسا في طريق تحرير فلسطين، ونارا تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".