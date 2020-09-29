الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة

توفي 13 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,009 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 66,373، بعد تعافي 167,568 (924 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 235,465.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:20 من مساء اليوم، بلغ 13,245؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,151 إصابة، بعد إجراء 8,212 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,523 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 24 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 778، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي وبلغ 203 حالات.

ويرقد في المشافي 1,571، بينهم 290 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 60,955 مصابا العلاج المنزلي، و3,847 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وعلى صلة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد يستمر شهرا على أقل تقدير.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن نتنياهو في بث مباشر تحدث من خلاله إلى متابعيه على "فيسبوك" حول تفاصيل مكافحة تفشي فيروس كورونا؛ وعند سؤاله عن المدة المتوقعة للإغلاق، قال نتنياهو: "أريد أن أكون صادقًا، لن يكون قبل أقل من شهر. وقد يستغرق وقتًا أطول بكثير".

وعن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وافتتاح المؤسسات التعليمية، قال نتنياهو إن حكومته تعتزم "إتاحة المجال" أمام أطفال الحضانات وطلاب الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية (الأول والثاني) للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية بمجموعات صغيرة مغلقة (كبسولات).

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