  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 21:34

الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة
الشرطة الإسرائيلية تفرض الإغلاق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 13 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,009 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 66,373، بعد تعافي 167,568 (924 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 235,465.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:20 من مساء اليوم، بلغ 13,245؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 1,151 إصابة، بعد إجراء 8,212 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,523 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 24 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 778، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي وبلغ 203 حالات.

ويرقد في المشافي 1,571، بينهم 290 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 60,955 مصابا العلاج المنزلي، و3,847 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وعلى صلة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد يستمر شهرا على أقل تقدير.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن نتنياهو في بث مباشر تحدث من خلاله إلى متابعيه على "فيسبوك" حول تفاصيل مكافحة تفشي فيروس كورونا؛ وعند سؤاله عن المدة المتوقعة للإغلاق، قال نتنياهو: "أريد أن أكون صادقًا، لن يكون قبل أقل من شهر. وقد يستغرق وقتًا أطول بكثير".

وعن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وافتتاح المؤسسات التعليمية، قال نتنياهو إن حكومته تعتزم "إتاحة المجال" أمام أطفال الحضانات وطلاب الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية (الأول والثاني) للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية بمجموعات صغيرة مغلقة (كبسولات).

اقرأ/ي أيضًا | مع دخول الإغلاق حيّز التنفيذ؛ ما المسموح به وما الممنوع؟

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو أمام الأمم المتحدة: يكيل المديح لترامب ويدعي الكشف عن مصانع أسلحة لحزب الله
نتنياهو أمام الأمم المتحدة: يكيل المديح لترامب ويدعي الكشف عن مصانع أسلحة لحزب الله

2020-09-29

الجامعات الإسرائيلية تعتمد "التعليم عن بُعد" في انطلاق العام الأكاديمي الجديد
الجامعات الإسرائيلية تعتمد "التعليم عن بُعد" في انطلاق العام الأكاديمي الجديد

2020-09-29

نتنياهو: الإغلاق قد يستمر شهرا على الأقل
نتنياهو: الإغلاق قد يستمر شهرا على الأقل

2020-09-29

الأكثر قراءة

الإغلاق قد يستمر شهرا إضافيا: الاستعداد للتعامل مع 1500 إصابة خطيرة بكورونا

الإغلاق قد يستمر شهرا إضافيا: الاستعداد للتعامل مع 1500 إصابة خطيرة بكورونا

2020-09-28
أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

2020-09-28
هل تلوح بالأفق انتفاضة ثالثة بعد عقدين على الثانية؟

هل تلوح بالأفق انتفاضة ثالثة بعد عقدين على الثانية؟

2020-09-28
د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

2020-09-28
عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه تقديم استقالته فورا

عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه تقديم استقالته فورا

2020-09-28