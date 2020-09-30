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الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 20:30

الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت في البلدة بعد اقتحام قوة إسرائيلية لها، وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما، برصاصة بالصدر.

ونقل الفتى إلى المستشفى الأهلي بالخليل، حيث أدخل لغرفة العمليات، ووصفت حالته بالحرجة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

هذا وأصيب العشرات اختناقا بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود في المنطقة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المنازل السكنية ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، بحسب ما نقلت "وفا" عن مصادر محلية.

وتتعرض القرى والمدن الفلسطينية لاقتحامات شبه يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، ويتخلل تلك الاقتحامات مواجهات واحتكاك بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مواجهات
#الخليل
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