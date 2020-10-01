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إصابة القيادي في حركة حماس صالح العاروري بكورونا

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 21:09

إصابة القيادي في حركة حماس صالح العاروري بكورونا
العاروري (موقع حركة حماس)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت حركة حماس، الخميس، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي فيها، صالح العاروري، بفيروس كورونا.

وأضاف بيان مقتضب صادر عن الحركة أن العاروري اتّبع "جميع الخطوات الصحية اللازمة، ويلتزم العزل".

ولم تكشف الحركة مزيدًا من التفاصيل عن مكان إقامة العاروري، الذي تنقّل خلال الأسبوعين الماضيين بين بيروت وإسطنبول، حيث أجرى مباحثات مع أمين سرّ اللجنة المركزي لحركة فتح، جبريل الرجوب.

وشارك في اجتماعات إسطنبول مع العاروري والرجوب، القيادي في حركة فتح روحي فتوح، والناطق باسم حركة حماس، حسام بدران، والسفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى.


#حركة حماس
#العاروروي
#فيروس كورونا

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